Немецкий политик раскрыл причину жесткой позиции Мерца в отношении РФ

Антироссийская позиция канцлера ФРГ Фридриха Мерца, скорее всего, обусловлена его детскими воспоминаниями, которые формировали разговоры родных про Советский Союз и военные годы. Такое мнение высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с «РИА Новости».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Он отметил, что Мерц в принятии политических решений зачастую идет на поводу эмоций, что недопустимо для здравомыслящего политика и лидера государства. По словам Нимайера, канцлер ФРГ говорит так, словно у него есть личные причины для неприятия России.

«Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно. Такое впечатление, что он мести хочет. К чему он стремится? Неужели к войне, чтобы за 1945 год отомстить?» — поделился мнением Нимайер.

По оценке эксперта, стиль высказываний действующего канцлера Германии является самым воинственным со времен правления Адольфа Гитлера.

Ранее Фридрих Мерц высказал мнение, что урегулирование украинского кризиса требует «экономического истощения» России. Он возложил ответственность за продолжение конфликта на Владимира Путина, заявив об отсутствии каких-либо оснований для доверия российскому лидеру.

