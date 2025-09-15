Врач Кхетарпал перечислила последствия привычки спать с мокрыми волосами

Врач Шилпи Кхетарпал порекомендовала не ложиться спать с мокрыми волосами. О неприятных последствиях этой привычки она рассказала в интервью изданию Infobae.
Эксперт отметила, что влажные волосы становятся особенно уязвимыми — легче ломаются и растягиваются, а трение о наволочку во сне лишает их блеска, объема и естественной текстуры.
Она добавила, что привычка заплетать мокрые волосы или собирать их в хвост перед сном только усиливает повреждения: из-за натяжения страдают и волосы, и кожа головы, а использование укладочных средств дополнительно ослабляет структуру, передает издание.
Ранее врач, эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина объяснила, как улучшить качество ночного отдыха. Она напомнила, что ночью вырабатывается мелатонин, который является мощным антиоксидантом и положительно влияет на здоровье.
В онлайн-магазинах можно купить много интересных гаджетов, которые помогают человеку заснуть и проснуться, при этом чувствовать себя бодро. «Вечерняя Москва» с психотерапевтом Аленой Шадриковой разбиралась, какие устройства помогут улучшить наш сон.