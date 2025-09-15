Россиянам подсказали, как нужно хранить суши и роллы

Эксперт отметила, что при комнатной температуре суши и роллы можно безопасно хранить от 2 до 3 часов, в холодильнике — от 12 часов до двух суток в зависимости от состава. При этом продукты с сырой рыбой, икрой тобико, сливочным сыром или майонезными соусами имеют наименьший срок годности, продолжила Анищенкова. Она указала, что заморозка в теории позволяет продлить срок хранения до нескольких месяцев, но на практике это делать не рекомендуется, поскольку после разморозки рис становится жестким и рассыпчатым, а начинка утрачивает структуру и вкусовые качества.