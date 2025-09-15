Россиянам подсказали, как нужно хранить суши и роллы

Эксперт Ольга Анищенкова в беседе с Life.ru рассказала, что суши и роллы из-за наличия в составе сырой рыбы, риса и других скоропортящихся ингредиентов при неправильном хранении быстро приходят в негодность и могут вызвать серьезные пищевые отравления.
Собеседница издания обратила внимание на то, что такие блюда следует употреблять сразу после приготовления, например, в ресторанах или дома, а к продуктам на витринах кафе, в свою очередь, следует относиться с осторожностью из-за возможной потери вкусовых качеств и свежести.
По словам Анищенковой, чтобы проверить свежесть продукта, нужно ориентироваться на его внешний вид, запах и текстуру. К признакам несвежих роллов эксперт отнесла сухой и жесткий рис, отсутствие естественного блеска и упругости, а также блеклый цвет у рыбы. Кроме того, собеседница издания предупредила, что водоросли нори теряют форму и напоминают размоченную массу, а от самих роллов может исходить неприятный кислый запах.
Эксперт отметила, что при комнатной температуре суши и роллы можно безопасно хранить от 2 до 3 часов, в холодильнике — от 12 часов до двух суток в зависимости от состава. При этом продукты с сырой рыбой, икрой тобико, сливочным сыром или майонезными соусами имеют наименьший срок годности, продолжила Анищенкова. Она указала, что заморозка в теории позволяет продлить срок хранения до нескольких месяцев, но на практике это делать не рекомендуется, поскольку после разморозки рис становится жестким и рассыпчатым, а начинка утрачивает структуру и вкусовые качества.
Как заметила собеседница издания, для хранения в холодильнике при показателях температуры от 0 до 5 градусов по Цельсию следует использовать герметичные пластиковые контейнеры вместо оригинальной упаковки из доставки. Она добавила, что для хранения также подойдут пищевая пленка или фольга, но нужно учитывать, что они не обеспечивают полную герметичность, что непосредственно сказывается на сроках хранения продуктов.
