Участник СВО победил на дополнительных депутатских выборах в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 15 сен — РИА Новости. Участник СВО Павел Федоров, по предварительным данным, победил на дополнительных выборах депутата Народного хурала (парламента) в Бурятии, сообщила пресс-служба заксобрания.
«По предварительным данным, на дополнительных выборах депутата Народного хурала Бурятии по 15-му избирательному округу в Улан-Удэ победу одержал участник специальной военной операции, кандидат от “Единой России” Павел Валерьевич Федоров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за него проголосовали 2256 избирателей, или 61,09% из числа принявших участие в голосовании.
Второе место занял представитель КПРФ Леонтий Красовский, за которого отдали свои голоса 25,38% проголосовавших. Третье место досталось кандидату от партии «Новые люди» Ширапу Халудорову, за него проголосовали 8,82% избирателей, четвертое — представителю «Справедливой России» Василию Саяпину, который набрал 4,69% голосов.
В пресс-службе напомнили, что место в республиканском парламенте стало вакантным после назначения Дениса Гармаева министром промышленности, торговли и инвестиций республики Бурятия.
В рамках единого дня голосования 14 сентября 2025 года в Бурятии прошли выборы по 17 избирательным кампаниям, в том числе дополнительные выборы депутата Народного хурала республики Бурятия седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.
Павел Фёдоров родился в Улан-Удэ в 1977 году. Окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию, служил на Северном Кавказе и в Чечне. В 2022 году отправился добровольцем на СВО, где служил старшим разведчиком отряда специального назначения. В 2024 году прошёл курсы РАНХиГС по повышению квалификации «Современное публичное управление». В 2025 году Фёдоров стал заместителем председателя «Ассоциации ветеранов СВО» республики Бурятия и представителем уполномоченного по правам человека в регионе. В 2025 году прошёл конкурсный отбор и был зачислен в программу «Патриоты Бурятии».