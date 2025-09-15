ЦИПсО распространял фейки о выборах в России через telegram-канал Невзорова*

В интервью Юрию Дудю*** (признан Минюстом в РФ иноагентом) Александр Невзоров рассказал, что его telegram-канал ведет не только он сам с женой Лидией (внесена в реестр экстремистов и террористов в РФ, вместе с мужем признаны экстремистским объединением и запрещены в России по решению Росфинмониторинга)****, но и еще несколько помощников. В том же разговоре он заявил, что у него есть контакты с украинской разведкой и он рад работать с ней.