В казанский зооботсад привезли двух амурских тигров

История спасения тигрят непроста. Одного из них, самца, нашли зимой 2024 года в Хабаровском крае. Он и его мать-тигрица стали заходить в населенные пункты, что создавало опасность как для животных, так и для местных жителей. Выяснилось, что взрослая тигрица из-за травмы глаза не могла добывать пищу, и оба животных страдали от истощения и холода. Самку обнаружили весной 2025 года: она была сиротой и также находилась в истощенном состоянии.