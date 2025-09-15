В казанский зооботсад привезли двух амурских тигров

В Казанский зоопарк из Хабаровска привезли двух амурских тигров — самца одиннадцати месяцев и самку, которой один год и три месяца. Малыши были найдены в дикой природе, где им грозила гибель. Путешествие в Татарстан животные перенесли хорошо. После карантина и реконструкции вольера животных смогут увидеть все желающие.
Путь из Хабаровска в Казань, который занял 18 часов, тигры перенесли хорошо. Сначала животных доставили самолетом в Москву, а затем специальным автопоездом — в столицу Татарстана. Сейчас новые обитатели проходят обязательный карантин, необходимый при переселении. Полюбоваться хищниками можно будет позднее, когда будут пройдены все обязательные процедуры.
История спасения тигрят непроста. Одного из них, самца, нашли зимой 2024 года в Хабаровском крае. Он и его мать-тигрица стали заходить в населенные пункты, что создавало опасность как для животных, так и для местных жителей. Выяснилось, что взрослая тигрица из-за травмы глаза не могла добывать пищу, и оба животных страдали от истощения и холода. Самку обнаружили весной 2025 года: она была сиротой и также находилась в истощенном состоянии.
Благодаря усилиям специалистов оба тигренка прошли реабилитацию, окрепли и набрали вес. Однако, как сообщили в Росприроднадзоре, вернуть этих краснокнижных животных в дикую природу уже невозможно: они слишком привыкли к человеку и не смогли бы самостоятельно адаптироваться в естественной среде.
По рекомендации куратора программы по размножению и сохранению амурских тигров было принято решение передать хищников на постоянное место жительства в Казанский зоопарк. В Казани для тигрят сейчас идет строительство вольера в новой части зоопарка «Река Замбези».
Напомним, в казанском зоопарке насчитывается 4708 животных 139 видов. В ботанической коллекции — 4493 растений 1098 видов. Из них 26 видов животных включены в Международную Красную Книгу, в Красную Книгу РФ — 9 видов животных и 13 видов растений, в Красную Книгу РТ — 4 вида животных и 5 видов растений.
Сам казанский зооботсад состоит из двух частей — исторической части и открытого в 2019 году зоопарка «Река Замбези», в которой собрана коллекция африканских животных.