Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич выплатил 86 тысяч рублей за незаконное использование фото букетов

Исполнено судебное решения о защите авторских прав.

Источник: Комсомольская правда

Индивидуальный предприниматель из Подольска получил от жителя размере 86 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав. Такое наказание назначил суд после конфликта из-за незаконного использования восьми фотографий цветочных композиций на сайте местного ИН. Новость сообщило 15 сентября ГУ ФССП России по региону.

Подольский бизнесмен самостоятельно создал и обработал фотографии букетов из живых цветов, разместив их на своем сайте. Омич использовал эти изображения для иллюстрации товаров на своем интернет-ресурсе без разрешения правообладателя, объяснив, что нашел снимки в открытых источниках без указания автора. Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав ответчика выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.

После возбуждения исполпроизводства приставы уведомили должника о возможном обращении взыскания на имущество, что побудило его добровольно выплатить требуемую сумму.

Ранее «КП Омск» сообщила, что СКР возбудил уголовное дело из-за проблем с домом для обманутых дольщиков.