Омич выплатил 86 тысяч рублей за незаконное использование фото букетов

Подольский бизнесмен самостоятельно создал и обработал фотографии букетов из живых цветов, разместив их на своем сайте. Омич использовал эти изображения для иллюстрации товаров на своем интернет-ресурсе без разрешения правообладателя, объяснив, что нашел снимки в открытых источниках без указания автора. Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав ответчика выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.