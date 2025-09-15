Омич выплатил 86 тысяч рублей за незаконное использование фото букетов

Индивидуальный предприниматель из Подольска получил от жителя размере 86 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав. Такое наказание назначил суд после конфликта из-за незаконного использования восьми фотографий цветочных композиций на сайте местного ИН. Новость сообщило 15 сентября ГУ ФССП России по региону.
Подольский бизнесмен самостоятельно создал и обработал фотографии букетов из живых цветов, разместив их на своем сайте. Омич использовал эти изображения для иллюстрации товаров на своем интернет-ресурсе без разрешения правообладателя, объяснив, что нашел снимки в открытых источниках без указания автора. Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав ответчика выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.
После возбуждения исполпроизводства приставы уведомили должника о возможном обращении взыскания на имущество, что побудило его добровольно выплатить требуемую сумму.
Ранее «КП Омск» сообщила, что СКР возбудил уголовное дело из-за проблем с домом для обманутых дольщиков.