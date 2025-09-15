Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

ВККС одобрила кандидатуру генпрокурора Краснова на пост главы Верховного суда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.

«Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя ВС РФ», — решила коллегия по итогам заседания.

«Решение принято единогласно», — отметил председатель ВККС Николай Тимошин.

Краснов — единственный претендент на должность.

До этого кандидатуру Краснова одобрили Совет судей и представители ВС РФ.

В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру Краснова вынесут на утверждение Совета Федерации.

Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше