Более 46 тысяч жителей Иркутской области привились от гриппа

46,8 тысячи жителей Иркутской области привились от гриппа. Прививочная кампания началась в регионе в конце августа. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, для защиты от гриппа и его опасных осложнений, вакцинация остается наиболее действенным средством.
— Министерство здравоохранения региона ставит задачу охватить вакцинацией максимальное количество населения, чтобы создать коллективный иммунитет и снизить риски осложнений от заболевания в грядущем сезоне, − пояснил министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.
Также известно, что в медицинских учреждениях на сегодняшний день хватает количества вакцины. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства. Специалисты напомнили о мерах профилактики: нужно постоянно мыть руки, проветривать помещения и обрабатывать смартфоны антисептиком.