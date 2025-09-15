В крымском селе Источном построят фельдшерско-акушерский пункт

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) завершается в селе Источном в Республике Крым при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Джанкойского района.
Специалисты уже провели основные строительные и отделочные работы, подключили отопление, проложили сети водоснабжения, электричества и канализации. Также в ФАПе обустроили широкие коридоры и просторные кабинеты. А для маломобильных пациентов у входа в медпункт установили пандус. Позже ФАП оснастят современным оборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.