Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Безразличие исчезло»: Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла международный турнир в Париже

Ангелина Мельникова из Воронежа завоевала золото на FIG World Challenge Cup-2025.

Накануне, 14 сентября, в Париже финишировал международный турнир по спортивной гимнастике FIG World Challenge Cup-2025.

В упражнениях на бревне с результатом 13,500 балла первое место заняла воронежская спортсменка Ангелина Мельникова. Серебро завоевала швейцарка Лена Бикель (13,466), бронзу выиграла француженка Морган Осиссек Реймер (12,800).

— Это точно в копилку самых ярких моментов в жизни, — призналась Ангелина после финала. — Четыре года отсутствия на международной арене, я столько ярких эмоций прожила за эти два дня.

По словам нашей гимнастки, турнир в Париже повлиял на ее психологический настрой.

— Безразличие, которое подкрадывалось ко мне последние годы, исчезло одним мгновением в этих теперь уже сияющих от вдохновения глазах, — подытожила Олимпийская чемпионка-2021.