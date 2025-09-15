«Безразличие исчезло»: Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла международный турнир в Париже

Накануне, 14 сентября, в Париже финишировал международный турнир по спортивной гимнастике FIG World Challenge Cup-2025.
В упражнениях на бревне с результатом 13,500 балла первое место заняла воронежская спортсменка Ангелина Мельникова. Серебро завоевала швейцарка Лена Бикель (13,466), бронзу выиграла француженка Морган Осиссек Реймер (12,800).
— Это точно в копилку самых ярких моментов в жизни, — призналась Ангелина после финала. — Четыре года отсутствия на международной арене, я столько ярких эмоций прожила за эти два дня.
По словам нашей гимнастки, турнир в Париже повлиял на ее психологический настрой.
— Безразличие, которое подкрадывалось ко мне последние годы, исчезло одним мгновением в этих теперь уже сияющих от вдохновения глазах, — подытожила Олимпийская чемпионка-2021.