У генпрокурора Краснова нет иностранного гражданства

Генпрокурор Краснов не имеет иностранного гражданства и зарубежных счетов.

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Генпрокурор Игорь Краснов не имеет счетов в иностранных банков и гражданства иных стран, передает корреспондент РИА Новости из суда, где ВВКС рассматривается заявление Краснова на пост главы Верховного суда РФ.

«Краснов никогда не имел и не имеет гражданства других государств или счетов в иностранных банков», — сказал председатель ВККС Николай Тимошин.

Игорь Краснов: биография главного прокурора России и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, а затем он стал генеральным прокурором РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
