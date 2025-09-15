Ричмонд
Придется объезжать: Одну из улиц Кишинева полностью перекроют на три дня

Данная мера принята в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на дороге.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что с 16 по 18 сентября с 09:00 до 20:00 будет полностью приостановлено движение транспорта по улице Марии Дрэган на участке между улицами Вадул-луй-Водэ и Сарджидава.

Сообщается, что данная мера принята в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на дороге.

