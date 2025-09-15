В Башкирии могут включить отопление в ближайшие дни

В Башкирии хотят начать отопительный сезон уже в ближайшее время. Это стало известно во время оперативного совещания правительства в ЦУРе. По словам главы республики Радия Хабирова, вопрос подачи тепла с каждым днем будет становиться острее.
Он поручил МинЖКХ и главам муниципалитетов обсудить начало отопительного сезона и определиться с датой.
— Конечно, в первую очередь, к теплу будут подключены соцучреждения.
Добавим, что в ближайшую неделю синоптики прогнозируют +19 градусов тепла днем и +8 градусов тепла ночью. Отопление по нормативам должны дать при установлении температуры воздуха за окном ниже +8 градусов в течение пяти дней.
