Генпрокуратура обвинила владельцев тамбовского оператора связи в финансировании ВСУ

Генеральная прокуратура России требует национализации активов крупного тамбовского оператора сотовой связи ООО «Ланта» и парк-отеля «Берендей». По информации «Коммерсанта», ведомство обвиняет владельцев компании, Александра Зайцева и Александра Васильева, в финансировании украинских вооруженных и террористических формирований, а также в экстремистской деятельности.
Иск Генпрокурора Игоря Краснова рассмотрит Октябрьский районный суд Тамбова. Ответчиками по делу, помимо указанных лиц, проходят также его жена Маргарита и болгарская ассоциация For free Russia association.
С 2009 года крупный тамбовский оператор связи ООО «Ланта» находится под контролем подозреваемых. Компания обслуживает более 50 тысяч абонентов, включая оборонные предприятия.
Надзор установил: Александр и Маргарита Зайцевы с 2014 года поддерживали украинские власти и антироссийские санкции, а также содействовали ликвидированному «Фонду борьбы с коррупцией» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Глава семьи также дважды привлекался к административной ответственности за пропаганду нацистской атрибутики.
В 2017 году супруги переехали в Болгарию и создали ассоциацию For free Russia association. Ее председателем стал экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан иноагентом, а также террористом/экстремистом Росфинмониторингом). По версии следствия, эта организация дискредитирует российское руководство и его политику.
После начала СВО Александр Зайцев публично выступал против российской армии и призывал к санкциям. После отъезда он передал управление компанией партнеру Васильеву, который обналичил и перевел ему на швейцарский счет более 36 миллионов рублей.
На эти средства, как утверждает надзор, открыто финансировали запрещенные в России формирования «Айдар», «Легион Свобода России» (признан террористической организацией) и «Русский добровольческий корпус». Так, для «Легиона Свобода России» были закуплены автомобили на сумму более 24 миллионов рублей. Маргарита Зайцева также организовывала аукционы, собрав более 800 тысяч рублей на приборы ночного видения, дроны и РЭБ-устройства для спецподразделений ВСУ.
Помимо компании «Ланта», фигуранты владеют в Тамбове крупной коммерческой недвижимостью: это торговые центры и база отдыха «Берендей». Именно через парк-отель «Берендей», по данным надзорного ведомства, в период с 2022 по 2024 год было легализовано почти 300 миллионов рублей экстремистских средств. Ведомство предупреждает, что контроль экстремистов над телекоммуникационной компанией создает угрозу информационной безопасности для оборонных предприятий и обычных граждан. В связи с этим оно требует конфисковать все имущество подозреваемых в пользу государства.
Генеральный директор ООО «Ланта» Александр Васильев в комментарии корреспонденту «Коммерсанта» заявил, что впервые слышит об иске надзорного органа и никаких уведомлений в его адрес не поступало.