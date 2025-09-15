Генпрокуратура обвинила владельцев тамбовского оператора связи в финансировании ВСУ

Помимо компании «Ланта», фигуранты владеют в Тамбове крупной коммерческой недвижимостью: это торговые центры и база отдыха «Берендей». Именно через парк-отель «Берендей», по данным надзорного ведомства, в период с 2022 по 2024 год было легализовано почти 300 миллионов рублей экстремистских средств. Ведомство предупреждает, что контроль экстремистов над телекоммуникационной компанией создает угрозу информационной безопасности для оборонных предприятий и обычных граждан. В связи с этим оно требует конфисковать все имущество подозреваемых в пользу государства.