В Башкирии за коррупционные нарушения уволили более 20 чиновников

В Башкирии более 20 сотрудников уволили за коррупцию.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии подвела итоги работы по противодействию коррупции с начала 2025 года. Специалисты ведомства выявили свыше 4400 нарушений в этой сфере.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, для исправления ситуаций было внесено более 1100 представлений. В результате дисциплинарные взыскания получили около 1400 человек, из которых 21 человек лишился должности «в связи с утратой доверия».

В качестве примера привели историю в Бирске. Местная прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий главы городской администрации. Чиновник, находясь в условиях конфликта интересов, принял работы по благоустройству центральной аллеи парка, которые не соответствовали проектной документации.

Кроме того, за несоблюдение антикоррупционных правил при трудоустройстве бывших госслужащих суды по инициативе прокуроров привлекли к административной ответственности более 70 нарушителей.

Шесть организаций были оштрафованы на общую сумму 13,5 миллиона рублей за незаконное вознаграждение. Также было возбуждено 46 уголовных дел о коррупционных преступлениях.

С января прокуратура направила в суды 58 исков о возмещении ущерба от противоправных действий. Общая сумма требований превысила 89 миллионов рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.