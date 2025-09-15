Ричмонд
Правительство создало программу развития территорий, граничащих с Украиной

Правительство подготовило программу развития приграничных с Украиной территорий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительство подготовило программу комплексного восстановления приграничных регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Хочу сказать несколько слов о принятых решениях по нашим приграничным районам, по Курской, Белгородской и Брянской областям. Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин подчеркнул, что она нацелена на создание комфортных условий для граждан и работы бизнеса.

Премьер призвал завершить восстановление приграничных территорий в установленные сроки, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.