Глава МИД Рыженков сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью

Глава МИД Рыженков сказал, почему Польша откроет границу, назвав причину.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси сказали, когда Польша откроет границу с Беларусью, сообщили на «Беларусь 1».

Ранее «Комсомолка» подробно писала все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

При этом министр иностранных дел Максим Рыженков сказал, что закрытие границы с Беларусью испортит отношения Польши с другими странами.

Но также глава белорусской дипломатии сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью, пояснив, почему это произойдет.

— После белорусско-российских учений «Запад — 2025» Польша откроет границу. Никуда они не денутся, они границу откроют, — убежден глава МИД.

Ранее МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью. И также Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.

Сейчас еще ГПК опроверг критический наплыв машин на границе с Литвой после закрытия погранперехода с Польшей.

Еще Минобороны заявило о применении беспилотников на учениях «Запад — 2025», которые будут длиться по 16 сентября включительно.