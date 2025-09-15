Глава МИД Рыженков сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью

В Министерстве иностранных дел Беларуси сказали, когда Польша откроет границу с Беларусью, сообщили на «Беларусь 1».
Ранее «Комсомолка» подробно писала все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.
При этом министр иностранных дел Максим Рыженков сказал, что закрытие границы с Беларусью испортит отношения Польши с другими странами.
Но также глава белорусской дипломатии сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью, пояснив, почему это произойдет.
— После белорусско-российских учений «Запад — 2025» Польша откроет границу. Никуда они не денутся, они границу откроют, — убежден глава МИД.
Ранее МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью. И также Госпогранкомитет высказался о сроках открытия границы Беларуси с Польшей.
Сейчас еще ГПК опроверг критический наплыв машин на границе с Литвой после закрытия погранперехода с Польшей.
Еще Минобороны заявило о применении беспилотников на учениях «Запад — 2025», которые будут длиться по 16 сентября включительно.