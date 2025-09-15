Дрон ВСУ атаковал автомобиль членов УИК в Белгородской области

Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ проходили прямые выборы губернаторов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.