В честь Леонида Брежнева назовут новый проспект в Новороссийске

В мае 2023 года «Югополис» сообщал, что Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почётного гражданина Киева. Это звание он получил первым в 1982 году, всего за несколько месяцев до своей кончины. Одновременно с ним такой чести лишились и другие представители КПСС и Компартии Украины, начиная от секретарей райкомов. Позднее мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что местные общественники восприняли решение киевских депутатов как несправедливое. В ответ в Новороссийске Брежневу присвоили звание почётного гражданина города-героя, а также назвали его именем одну из аллей. Кравченко напомнил, что Брежнев всегда по-особому относился к Новороссийску: именно он добился присвоения городу звания «Город-герой» и оказал значительное влияние на развитие местного морского пароходства и цементной отрасли.