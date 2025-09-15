В честь Леонида Брежнева назовут новый проспект в Новороссийске

В Новороссийске дали старт строительству нового проспекта, которому присвоят имя Леонида Ильича Брежнева. Знаковое событие отметили закладкой первого камня. На торжественную церемонию пришли делегации городов-побратимов Самсуна и Тира, ветераны, жители города-героя и представители совета ветеранов войны и труда. Такой информацией в своих соцсетях поделился глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Мэр отметил, что появление проспекта станет ещё одним шагом к сохранению памяти о четырежды Герое Советского Союза, почётном гражданине Новороссийска и одном из защитников Малой земли. По его словам, увековечивая имя Брежнева, город восстанавливает историческую справедливость и выражает уважение человеку, оставившему яркий след в жизни страны и региона.
Кравченко напомнил, что память о Леониде Брежневе уже была закреплена в 2004 году, когда на улице Новороссийской Республики установили памятник в его честь. Теперь Южный район города получит новый проспект, строительство которого начнётся в ближайшее время.
В мае 2023 года «Югополис» сообщал, что Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почётного гражданина Киева. Это звание он получил первым в 1982 году, всего за несколько месяцев до своей кончины. Одновременно с ним такой чести лишились и другие представители КПСС и Компартии Украины, начиная от секретарей райкомов. Позднее мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что местные общественники восприняли решение киевских депутатов как несправедливое. В ответ в Новороссийске Брежневу присвоили звание почётного гражданина города-героя, а также назвали его именем одну из аллей. Кравченко напомнил, что Брежнев всегда по-особому относился к Новороссийску: именно он добился присвоения городу звания «Город-герой» и оказал значительное влияние на развитие местного морского пароходства и цементной отрасли.