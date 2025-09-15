Ричмонд
Автомобильные очереди перед Крымским мостом ликвидированы

Перед Крымским мостом полностью ликвидированы автомобильные очереди к пунктам досмотра. Об этом сообщает инфоцентр по освещению ситуации на подходах к мосту.

Очереди перед Крымским мостом устранили вечером 10 сентября, на следующий день и по 13 сентября они снова появились со стороны Крыма, а в воскресенье также и со стороны Тамани.

В ночь на понедельник ситуация значительно изменилась в лучшую сторону.

