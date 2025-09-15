Автомобильные очереди перед Крымским мостом ликвидированы

Очереди перед Крымским мостом устранили вечером 10 сентября, на следующий день и по 13 сентября они снова появились со стороны Крыма, а в воскресенье также и со стороны Тамани.
В ночь на понедельник ситуация значительно изменилась в лучшую сторону.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше