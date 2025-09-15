Стало известно, кто стал мэром Иркутского района

В избирательной кампании участвовали пять кандидатов. Помимо Леонида Фролова, свои кандидатуры выдвинули Артемьев Максим, Смирнова Елена, Торопов Михаил и Файзулин Евгений. Их участие добавило выборам конкурентности, однако действующий мэр значительно опередил своих оппонентов.