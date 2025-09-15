Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто стал мэром Иркутского района

Леонид Фролов стал мэром Иркутского района.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Леонид Фролов вновь избран мэром Иркутского района. По официальным данным Иркутской областной избирательной комиссии, действующий мэр района Леонид Фролов одержал уверенную победу на выборах, набрав 43,99% голосов избирателей. Это уже не первая победа на выборах градоначальника.

Итоги голосования на выборах мэра Иркутского района 2025.

В избирательной кампании участвовали пять кандидатов. Помимо Леонида Фролова, свои кандидатуры выдвинули Артемьев Максим, Смирнова Елена, Торопов Михаил и Файзулин Евгений. Их участие добавило выборам конкурентности, однако действующий мэр значительно опередил своих оппонентов.

Выборы мэра Иркутского района прошли в соответствии с законодательством и при строгом соблюдении избирательных прав граждан. Наблюдатели от партий и общественных организаций не зафиксировали серьезных нарушений.