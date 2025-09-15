Стало известно, кто стал мэром Иркутского района

Леонид Фролов вновь избран мэром Иркутского района. По официальным данным Иркутской областной избирательной комиссии, действующий мэр района Леонид Фролов одержал уверенную победу на выборах, набрав 43,99% голосов избирателей. Это уже не первая победа на выборах градоначальника.
Итоги голосования на выборах мэра Иркутского района 2025.
В избирательной кампании участвовали пять кандидатов. Помимо Леонида Фролова, свои кандидатуры выдвинули Артемьев Максим, Смирнова Елена, Торопов Михаил и Файзулин Евгений. Их участие добавило выборам конкурентности, однако действующий мэр значительно опередил своих оппонентов.
Выборы мэра Иркутского района прошли в соответствии с законодательством и при строгом соблюдении избирательных прав граждан. Наблюдатели от партий и общественных организаций не зафиксировали серьезных нарушений.