В Ростовской области завершились выборы, обработано 100% бюллетеней

В Ростовской области прошли губернаторские и депутатские выборы. 15 сентября завершается подсчет голосов. К этому моменту известны предварительные итоги проверки 100% бюллетеней.
В лидерах остается Юрий Слюсарь (партия «Единая Россия»). За кандидата отдали свыше 1,5 млн голосов (81,25% избирателей).
Замыкают список Сергей Косинов («Справедливая Россия — За правду») — 54,7 тысячи голосов (2,88%) и Юрий Климченко («Партия пенсионеров») — 48,4 тысячи голосов (2,55%).
По данным донского Избиркома, в ходе выборов на пост депутата Законодательного собрания Ростовской области VII созыва по Орловскому избирательному округу № 13 лидирует Зинаида Неярохина (партия "Единая Россия) — 28,2 тысячи голосов (63,38% избирателей).
