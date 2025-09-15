Ричмонд
В Ростовской области завершились выборы, обработано 100% бюллетеней

Юрий Слюсарь получил 1,5 млн голосов по итогам обработки 100% бюллетеней в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прошли губернаторские и депутатские выборы. 15 сентября завершается подсчет голосов. К этому моменту известны предварительные итоги проверки 100% бюллетеней.

В лидерах остается Юрий Слюсарь (партия «Единая Россия»). За кандидата отдали свыше 1,5 млн голосов (81,25% избирателей).

Вторым стал Евгений Бессонов (КПРФ), набравший 174,3 тысячи голосов (9,17% избирателей). Третий в избирательной гонке Денис Фраш (ЛДПР) — более 66 тысяч голосов (3,47%).

Замыкают список Сергей Косинов («Справедливая Россия — За правду») — 54,7 тысячи голосов (2,88%) и Юрий Климченко («Партия пенсионеров») — 48,4 тысячи голосов (2,55%).

По данным донского Избиркома, в ходе выборов на пост депутата Законодательного собрания Ростовской области VII созыва по Орловскому избирательному округу № 13 лидирует Зинаида Неярохина (партия "Единая Россия) — 28,2 тысячи голосов (63,38% избирателей).

