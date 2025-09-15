Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Одесской в Москве построят жилой дом на 294 квартиры

При этом во дворе создадут зону отдыха, а также смонтируют спортивную и детскую площадки.

Дом на 294 квартиры возведут на улице Одесской в московском районе Зюзино по программе реновации в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Квартиры в новом комплексе будут сданы с улучшенной отделкой. Некоторые из них адаптируют для маломобильных жильцов. Во дворе обустроят зону отдыха, а также спортивную и детскую площадки. В шаговой доступности от будущего дома находится станция метро «Нахимовский проспект». Поблизости также есть школы, детские сады и поликлиники.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.