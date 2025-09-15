На улице Одесской в Москве построят жилой дом на 294 квартиры

Дом на 294 квартиры возведут на улице Одесской в московском районе Зюзино по программе реновации в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Квартиры в новом комплексе будут сданы с улучшенной отделкой. Некоторые из них адаптируют для маломобильных жильцов. Во дворе обустроят зону отдыха, а также спортивную и детскую площадки. В шаговой доступности от будущего дома находится станция метро «Нахимовский проспект». Поблизости также есть школы, детские сады и поликлиники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.