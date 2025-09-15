На улице Одесской в Москве построят жилой дом на 294 квартиры

Квартиры в новом комплексе будут сданы с улучшенной отделкой. Некоторые из них адаптируют для маломобильных жильцов. Во дворе обустроят зону отдыха, а также спортивную и детскую площадки. В шаговой доступности от будущего дома находится станция метро «Нахимовский проспект». Поблизости также есть школы, детские сады и поликлиники.