Детский сад № 5 в приангарском поселке Усть-Ордынском обновят к концу года

Ремонт детского сада № 5 «Елочка» в поселке Усть-Ордынском в Иркутской области завершат к концу года при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования региона.
Специалисты обновят инженерные сети, проведут отделочные работы. Также они установят мебель, современное игровое и учебное оборудование.
«Совсем скоро ребятишки смогут вернуться в свое родное, но усовершенствованное здание. Так улучшать действующие объекты нам позволяют нацпроекты, поэтому эту работу будем активно продолжать», — отметил глава региона Игорь Кобзев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.