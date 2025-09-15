Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский сад № 5 в приангарском поселке Усть-Ордынском обновят к концу года

Там также установят мебель, современное игровое и учебное оборудование.

Ремонт детского сада № 5 «Елочка» в поселке Усть-Ордынском в Иркутской области завершат к концу года при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования региона.

Специалисты обновят инженерные сети, проведут отделочные работы. Также они установят мебель, современное игровое и учебное оборудование.

«Совсем скоро ребятишки смогут вернуться в свое родное, но усовершенствованное здание. Так улучшать действующие объекты нам позволяют нацпроекты, поэтому эту работу будем активно продолжать», — отметил глава региона Игорь Кобзев.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.