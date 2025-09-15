СК показал кадры задержания членов ОПГ, которые выводили деньги за рубеж

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. СК РФ показало кадры задержания членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 миллиардов рублей и финансировали ВСУ.
По данным СК, ОПГ через микрокредитные организации в трех регионах РФ вывела за рубеж по фиктивным документам свыше 2,5 миллиарда рублей, а также финансировала ВСУ. Задержаны пять человек, еще один фигурант объявлен в розыск.
В ходе обысков, как следует из видео, следствие нашло у членов ОПГ деньги, которые находились в сейфах и разных сумках, печати микрофинансовых организаций, а также квитанции и различную документацию.