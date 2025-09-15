В поселке Покровское Орловской области отремонтировали лицей

Лицей в поселке Покровское в Орловской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Покровского района.
Специалисты заменили кровлю и оконные блоки, обновили цоколь и отмостку, а также провели комплекс внутренних отделочных работ. Также они модернизировали санузлы и пищеблок. Обновленное учреждение открылось для учеников в День знаний. Уточним, что здание школы рассчитано на 198 детей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.