В РФ разработали смесь для кирпичей повышенной прочности из отходов угледобычи

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) разработали и запатентовали смесь из отходов добычи полезных ископаемые для строительной керамики, которая обладает повышенной прочностью и устойчивостью к морозам. Это следует из патентной документации, с которой ознакомился ТАСС.
Авторы разработки отмечают, что из-за истощения запасов качественного глинистого сырья сейчас в производство керамического кирпича вовлекается все больше техногенных отходов. В частности, для этого могут быть использованы вскрышные породы при добыче угля — это верхние слои грунта или горных пород, которые покрывают залежи полезных ископаемых и удаляются в процессе добычи. Однако применение таких пород затруднено из-за нестабильных технологических свойств такого сырья. Ученые предложили состав, который позволяет вовлекать в оборот такие породы.
«Изобретение относится к технологии керамических композиционных материалов и может быть использовано в производстве изделий стеновой и строительной керамики, в частности, керамического и клинкерного кирпича, камней и черепицы», — говорится в описании к патенту.
Полученная учеными смесь позволяет снизить температуру спекания при производстве строительной керамики, а также повысить прочность и морозостойкость готовых изделий. «Кроме того, использование техногенных отходов позволяет расширить сырьевую базу керамических заводов и будет способствовать решению проблем охраны окружающей среды и улучшению экологической обстановки», — отмечают авторы патента.
Смесь представляет собой гранулы модифицированных техногенных отходов, опудренные порошком глинистого сырья. Отходы для ее приготовления выбирают из горных пород, например, углистых аргиллитов — однородной смеси минералов, в которой глина сочетается с вкраплениями угля. Также для смеси можно использовать отходы обогащения железных руд и вскрышные породы угольных разрезов.
В процессе создания керамической смеси глинистое сырье высушивают и тонко мелют. Затем туда добавляют специальные вещества-модификаторы — это раствор из комплекса солей. После этого на гранулы смеси сверху напыляют глинистый порошок. В ходе экспериментов в новосибирском вузе сделали несколько образцов кирпича из смеси.
«Массовое использование техногенных отходов может снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, а также уменьшить финансовые затраты, направленные на их утилизацию», — подчеркивают авторы патента.