В РФ разработали смесь для кирпичей повышенной прочности из отходов угледобычи

Авторы разработки отмечают, что из-за истощения запасов качественного глинистого сырья сейчас в производство керамического кирпича вовлекается все больше техногенных отходов. В частности, для этого могут быть использованы вскрышные породы при добыче угля — это верхние слои грунта или горных пород, которые покрывают залежи полезных ископаемых и удаляются в процессе добычи. Однако применение таких пород затруднено из-за нестабильных технологических свойств такого сырья. Ученые предложили состав, который позволяет вовлекать в оборот такие породы.