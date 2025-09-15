Ричмонд
Результаты ЕГЭ по русскому языку утвердили в Хабаровском крае

Опубликованы сроки апелляций и повторной сдачи экзамена.

Источник: Комсомольская правда

Государственная экзаменационная комиссия Хабаровского края утвердила итоги ЕГЭ по русскому языку, прошедшего 4 сентября. Официальным днем объявления результатов назначено 16 сентября. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Участники экзамена могут ознакомиться со своими баллами на федеральном портале ЕГЭ и на сайте «Госуслуг». Срок для подачи апелляций ограничен двумя рабочими днями — 17 и 18 сентября. Для получения аттестата школьнику нужно набрать не меньше 24 баллов.

К пересдаче в резервный день дополнительного периода (23 сентября) допустят тех, кто получил неудовлетворительный результат по обязательному предмету, а также тех, кто пропустил экзамен или не смог его завершить по уважительным причинам.

В министерстве образования и науки Хабаровского края продолжает работать «горячая линия» для участников ЕГЭ. Звонки принимаются в будние дни по номеру 8 909 824 76 88 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.