В Шатойской центральной районной больнице Чечни установили маммограф

Новый маммограф установили в Шатойской центральной районной больнице в Чечне по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве республики.
На современном оборудовании врачи обследуют до 15 пациентов в день. Подчеркивается, что при проведении процедур новая техника генерирует минимальное излучение. Ежегодно обследовать на этом современном маммографе будут около 2000 женщин.
«Мы обслуживаем три высокогорных района: Шатойский, Шаройский и Итум-Калинский, поэтому новый маммограф нам был очень необходим», — сказал заместитель главного врача больницы по лечебной части Муслим Дадаев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.