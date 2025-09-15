В Аткарске Саратовской области благоустроили два сквера

«Благоустроенные общественные территории уже радуют как детей самых разных возрастов, так и их родителей. Отмечу, что именно активное участие саратовцев в ежегодном Всероссийском голосовании за объекты благоустройства помогает менять наши города и поселки», — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.