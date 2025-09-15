В Аткарске Саратовской области благоустроили два сквера

Благоустройство двух скверов провели в городе Аткарске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области.
Так, на улице 30 лет Победы установили три детские игровые площадки и спортивный комплекс. А возле школы № 10 разместили теннисные столы, лавочки и урны, а также провели освещение.
«Благоустроенные общественные территории уже радуют как детей самых разных возрастов, так и их родителей. Отмечу, что именно активное участие саратовцев в ежегодном Всероссийском голосовании за объекты благоустройства помогает менять наши города и поселки», — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.