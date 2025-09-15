Ричмонд
Поезд из Белгорода в Петербург следует с отставанием из-за взрыва под Орлом

Из-за подрыва железнодорожных путей в Орловской области девять поездов по-прежнему следуют с отставанием от графика, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании 15 сентября.

Источник: Коммерсантъ

Среди них состав № 30, следующий по маршруту Белгород — Санкт-Петербург. В конечные пункты после инцидента успешно добрались 20 поездов.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — говорится в сообщении.

Взрывное устройство сдетонировало на перегоне Малоархангельск — Глазуновка 13 сентября при попытке его обезвредить. Двое сотрудников Росгвардии скончались на месте, третий умер в больнице. Движение частично восстановили 14 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за происшествия с локомотивом на железной дороге в Ленобласти усилили автобусное движение между станциями.