В начале декабря в Пермском крае откроется выставка о древней Парме

С 15 сентября по 13 декабря здание нового музейного пространства будет закрыто. За это время на втором этаже в четырех залах специалисты разместят новую экспозицию. Дизайн выставки выполнят из дерева и темных красок. Он будет напоминать лес, символизирующий связь эпох — от древней Пармы до нынешнего Пермского края.