В начале декабря в Пермском крае откроется выставка о древней Парме

Постоянная выставка о древней Парме откроется в начале декабря в Чердынском краеведческом музее им. А. С. Пушкина Пермского края при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
С 15 сентября по 13 декабря здание нового музейного пространства будет закрыто. За это время на втором этаже в четырех залах специалисты разместят новую экспозицию. Дизайн выставки выполнят из дерева и темных красок. Он будет напоминать лес, символизирующий связь эпох — от древней Пармы до нынешнего Пермского края.
Внутри будут различные экспонаты и интерактивные инсталляции. Одними из ключевых объектов станут воссозданные костюмы древних коми-пермяков. Также на первом этаже откроется обновленная касса и сувенирный магазин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.