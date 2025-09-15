Ричмонд
В селе Камышеваха на Кубани открылся фельдшерско-акушерский пункт

В нем созданы условия для комфортного пребывания маломобильных пациентов.

Источник: Национальные проекты России

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Камышеваха Краснодарского края. Учреждение построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Новокубанского района.

Ранее жителям села приходилось посещать здание, построенное более 50 лет назад. Теперь они могут получать медпомощь в отдельном предназначенном для этого учреждении.

ФАП оснащен необходимым диагностическим оборудованием. В помещении созданы все условия для персонала и пациентов, в том числе маломобильных людей.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.