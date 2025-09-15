В матче омского «Авангарда» и минского «Динамо» букмекеры больше верят в хозяев

«Авангард» в понедельник, 15 сентября, принимает в Омске в матче чемпионата КХЛ минское «Динамо». Начало игры в 19:30.
На ТВ игру покажут канал KHL Prime и «12-й канал».
Динамовцев в прошлом плей-офф можно было в некотором смысле назвать возмутителями спокойствия, так как в первом раунде они выбили ЦСКА. Хотя тот считался все же фаворитом. Это же и стало лучшим пока результатом Минска в КХЛ с самого 2008 года.
В межсезонье команда сыграла восемь встреч, в пять из них она победила. На Кубке мэра Москвы минчане заняли второе место.
Что касается игр между «Авангардом» и «Динамо», то их история идет еще с СССР. С учетом этого в 46 матчах у «ястребов» 21 победа, на счету «Динамо» — 23. Две встречи были сыграны вничью. Соотношение заброшенных и пропущенных шайбы — 153:145 в пользу Минска.
В КХЛ клубы сыграли 35 матчей. Здесь у «Авангарда» 20 побед, у динамовцев 15. Голы — 111: 91 в пользу сибиряков.
В прошлом сезоне 19 ноября в Омске гости победили 5:2, а в Минске 2 февраля по буллитам победили «ястребы» со счетом 5:4.
Букмекеры в своих раскладах отдают предпочтение команде Ги Буше и тут. Одна из контор дает на эту игру в целом повышенные коэффициенты, а при ставке на победу «Авангарда» в основное время на каждый 1 рубль можно выиграть 2,15. В то время как победа Минска это коэффициент 3,15.
На ничью в основное время коэффициент составляет 4,15, на общий исход (будь то основное время, овертайм и буллиты) в пользу Омска он 1,67, в пользу «Динамо» — 2,30.
Ранее мы писали, как игру с московским «Динамо» оценил форвард нашей команды Дмитрий Рашевский.