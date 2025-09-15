В матче омского «Авангарда» и минского «Динамо» букмекеры больше верят в хозяев

Букмекеры в своих раскладах отдают предпочтение команде Ги Буше и тут. Одна из контор дает на эту игру в целом повышенные коэффициенты, а при ставке на победу «Авангарда» в основное время на каждый 1 рубль можно выиграть 2,15. В то время как победа Минска это коэффициент 3,15.