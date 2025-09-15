В Свердловской области стартовал Симеоновский крестный ход

В Свердловской области началось одно из самых протяженных молитвенных шествий в России — Симеоновский крестный ход. Из Алапаевска отправились около 80 паломников, которым предстоит преодолеть путь в 190 километров.
Для участия в шествии люди приехали не только из населенных пунктов Среднего Урала, но и из других регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкессии, Алтайского и Пермского краев.
— Самый сложный и притом самый благодатный участок пути — это Сименова тропа. Там обычно бывает примерно 120 человек. Мы пройдем пять монастырей и больше десяти храмов, — рассказал организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.
Перед началом большого пути Божественную литургию для верующих возглавили епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий и настоятель храма Александра Невского иерей Владислав Першин.
Крестный ход завершится 24 сентября в День Симеона Верхотурского в городе Верхотурье.
Отметим, что традиция Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад, когда в 1704 году мощи святого Симеона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь.