На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю

Ученые подчеркнули, что сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты. Согласно анализу экспертов, геомагнитная обстановка будет ухудшаться в течение не менее чем четырех — шести суток. Однако не стоит ожидать, что на протяжении всего этого периода будут наблюдаться магнитные бури. Влияние корональных дыр характеризуется высокой изменчивостью и обычно представляет собой длительную последовательность отдельных выбросов, длящихся по несколько часов, между которыми наблюдается кратковременное улучшение обстановки.