Линии электропередачи ремонтируют в жилых массивах Астаны

Капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ является плановым и проводится в соответствии с утвержденным графиком. В ходе работ внедряются современные технологии, в том числе замена устаревших проводов на самонесущий изолированный провод (СИП), что позволит повысить надежность электроснабжения, снизить потери электроэнергии и минимизировать риск аварийных отключений. Для выполнения капитального ремонта воздушной линии 10 кВ от ТП-746 до ТП-700 задействованы две бригады численностью 12 человек и пять единиц техники — буроям, автогидроподъемник, длинномер, автокран, мотолебедка, бригадный автомобиль. Применение мотолебедки позволяет ускорить процесс монтажа, повысить его качество и снизить нагрузку на персонал.