Линии электропередачи ремонтируют в жилых массивах Астаны

В связи с уведомлением жителей жилого массива «Коктал-1» о предстоящем капитальном ремонте воздушной линии был направлен запрос в АО «Астана-РЭК».
Как сообщила пресс-служба компании, от воздушной линии 10 кВ от ТП-746 до ТП-700, указанной в обращении, запитаны 183 индивидуальных жилых дома и 2 социальных объекта. Износ линии, на которой проводится капитальный ремонт, составляет 58,8%. После выполнения работ уровень износа снизится до 9,49%.
Капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ является плановым и проводится в соответствии с утвержденным графиком. В ходе работ внедряются современные технологии, в том числе замена устаревших проводов на самонесущий изолированный провод (СИП), что позволит повысить надежность электроснабжения, снизить потери электроэнергии и минимизировать риск аварийных отключений. Для выполнения капитального ремонта воздушной линии 10 кВ от ТП-746 до ТП-700 задействованы две бригады численностью 12 человек и пять единиц техники — буроям, автогидроподъемник, длинномер, автокран, мотолебедка, бригадный автомобиль. Применение мотолебедки позволяет ускорить процесс монтажа, повысить его качество и снизить нагрузку на персонал.
Как сообщили в Астана-РЭК, дефектовка включает осмотр опор, проводов, арматуры, изоляторов и других элементов с целью оценки их технического состояния и определения необходимости ремонта или замены.
Завершение капитального ремонта запланировано на 25 сентября 2025 года.
По данным компании, в 2025 году капитальные ремонты также проводятся в жилых массивах Ондирис (Лесозавод, р-н Байконур), Агрогородок (р-н Сарыарка), Железнодорожный и Юго-Восток (правая сторона, р-н Алматы).
Согласно Правил технической эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года № 246), капитальный ремонт воздушных линий электропередачи на железобетонных и металлических опорах проводится не реже одного раза в 10 лет, а на опорах с деревянными деталями — не реже одного раза в 5 лет.