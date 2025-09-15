В Севастополе планируют отремонтировать больше дорог

Изначально в этом году мы планировали отремонтировать 101 объект — это 100 дорог и один мост в Инкермане. Благодаря перераспределению средств у нас в планах уже 106 объектов. Это не просто сухая статистика, с каждым дополнительным ремонтом мы имеем возможность сделать комфортным и безопасным движение людей на еще одной дороге. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева мы подходим к работам комплексно: в этом году здесь ремонтируют сразу три дороги — общей протяженностью 1,5 км. Еще одну мы отремонтировали в прошлом году, — цитирует пресс-служба директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» Владимира Давыдченко.