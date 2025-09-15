Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане появились «автобусные» мошенники, торгующие билетами из городов России в Ташкент

Vaib.uz (Узбекистан. 15 сентября). В Узбекистане различные мошеннические схемы давно перестали быть редкостью, но недавно появилось интересная новинка — «автобусные» мошенники. Их схема проста: преступники выдают себя за продавцов билетов на автобусы, курсирующие из городов России в Ташкент, и продают билеты по завышенным ценам, иногда в несколько раз выше официальных тарифов государственного перевозчика Uzautotrans Service.

Источник: Vaib.Uz

Как работает схема

Мошенники действуют в основном в интернете, размещая объявления и рекламу в социальных сетях. Чаще всего они предлагают билеты на автобусы, якобы выполняющие регулярные рейсы между Россией и Узбекистаном. Покупателям обещают быстрый выезд и удобное место, но на деле всё оказывается куда печальнее.

В лучшем случае доверчивые пассажиры получают билет на рейсы сомнительных частных перевозчиков, не имеющих необходимых разрешений и документов для международных перевозок. В худшем — аферисты просто исчезают, получив предоплату, а люди остаются ни с чем.

Как отметили в Минтрансе, в последнее время всё чаще фиксируются случаи, когда граждане, возвращающиеся в Узбекистан автобусами из разных городов России, становятся жертвами мошенников. Люди сталкиваются с недостоверной информацией о рейсах, липовыми билетами и завышенными ценами. В результате пострадавшие вынуждены пользоваться услугами неизвестных перевозчиков, которые не несут никакой ответственности за безопасность и комфорт пассажиров.

На сегодняшний день предприятие Uzautotrans Service осуществляет регулярные автобусные рейсы по маршрутам Москва — Ташкент, Казань — Ташкент и Пермь — Ташкент. Официальные рейсы отправляются с автовокзалов «Новоясеневская», «Котельники», «Казань» и «Пермь». Билеты можно купить только в кассах этих автовокзалов или онлайн на сайтах busnovoyas.ru и e-traffic.ru.

Министерство транспорта Узбекистана настоятельно рекомендует гражданам:

  • Не доверять различным рекламным объявлениям и роликам, распространяемым в соцсетях;
  • Не передавать свои паспортные данные посторонним лицам;
  • Не переводить деньги на банковские карты незнакомцев.

Планируя поездку из России в Узбекистан автобусом, будьте внимательны и проверяйте информацию о рейсах только через официальные источники. Не поддавайтесь на уловки мошенников и не рискуйте своими деньгами и безопасностью ради мнимой экономии.