В Узбекистане появились «автобусные» мошенники, торгующие билетами из городов России в Ташкент

Как работает схема
Мошенники действуют в основном в интернете, размещая объявления и рекламу в социальных сетях. Чаще всего они предлагают билеты на автобусы, якобы выполняющие регулярные рейсы между Россией и Узбекистаном. Покупателям обещают быстрый выезд и удобное место, но на деле всё оказывается куда печальнее.
В лучшем случае доверчивые пассажиры получают билет на рейсы сомнительных частных перевозчиков, не имеющих необходимых разрешений и документов для международных перевозок. В худшем — аферисты просто исчезают, получив предоплату, а люди остаются ни с чем.
Как отметили в Минтрансе, в последнее время всё чаще фиксируются случаи, когда граждане, возвращающиеся в Узбекистан автобусами из разных городов России, становятся жертвами мошенников. Люди сталкиваются с недостоверной информацией о рейсах, липовыми билетами и завышенными ценами. В результате пострадавшие вынуждены пользоваться услугами неизвестных перевозчиков, которые не несут никакой ответственности за безопасность и комфорт пассажиров.
На сегодняшний день предприятие Uzautotrans Service осуществляет регулярные автобусные рейсы по маршрутам Москва — Ташкент, Казань — Ташкент и Пермь — Ташкент. Официальные рейсы отправляются с автовокзалов «Новоясеневская», «Котельники», «Казань» и «Пермь». Билеты можно купить только в кассах этих автовокзалов или онлайн на сайтах busnovoyas.ru и e-traffic.ru.
Министерство транспорта Узбекистана настоятельно рекомендует гражданам:
- Не доверять различным рекламным объявлениям и роликам, распространяемым в соцсетях;
- Не передавать свои паспортные данные посторонним лицам;
- Не переводить деньги на банковские карты незнакомцев.
Планируя поездку из России в Узбекистан автобусом, будьте внимательны и проверяйте информацию о рейсах только через официальные источники. Не поддавайтесь на уловки мошенников и не рискуйте своими деньгами и безопасностью ради мнимой экономии.