В Узбекистане появились «автобусные» мошенники, торгующие билетами из городов России в Ташкент

Как отметили в Минтрансе, в последнее время всё чаще фиксируются случаи, когда граждане, возвращающиеся в Узбекистан автобусами из разных городов России, становятся жертвами мошенников. Люди сталкиваются с недостоверной информацией о рейсах, липовыми билетами и завышенными ценами. В результате пострадавшие вынуждены пользоваться услугами неизвестных перевозчиков, которые не несут никакой ответственности за безопасность и комфорт пассажиров.