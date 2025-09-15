Ричмонд
В Мурманске отремонтировали улицу Полярные Зори

Специалисты заменили асфальт, бордюры и уложили плитку.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт улицы Полярные Зори провели в Мурманске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Работы провели от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. На участке протяженностью почти 2 км заменили асфальт на проезжей части и тротуаре, а также бордюры. Помимо этого, специалисты установили новые канализационные люки и уложили тактильную плитку.

Всего в Мурманске в этом году планируют отремонтировать 15 участков автомобильных дорог и тротуаров общей протяженностью почти 17 км. Работы завершены уже на 7 объектах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.