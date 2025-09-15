ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН: сила магнитной бури стала неожиданностью

«Событие в общих чертах прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Все агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1−2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад», — говорится в сообщении лаборатории.