ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН: сила магнитной бури стала неожиданностью

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Уровень возмущенности геомагнитного поля за последние сутки достигал G3 («сильно»), что стало неожиданностью. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и наблюдается в настоящее время. За последние сутки уровень возмущенности геомагнитного поля поднимался до G3 («сильно»).
«Событие в общих чертах прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Все агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1−2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад», — говорится в сообщении лаборатории.
Специалисты уточнили, что общая продолжительность геомагнитных возмущений составит не менее 4−6 суток, и, вероятно, будут наблюдаться не непрерывные магнитные бури, а отдельные всплески.