В Брянской области обновят участок дороги Новозыбков — Красная Гора

Специалисты укрепят обочины и отремонтируют примыкания.

Участок дороги Новозыбков — Красная Гора в Брянской области протяженностью 6,5 км отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

Специалисты уже проводят работы. Они укладывают новый асфальт и обновляют водопропускные трубы. Позже там укрепят обочины, отремонтируют пересечения и примыкания, сделают съезды с дороги. На завершающем этапе нанесут разметку.

Дорога соединяет населенные пункты Новозыбковского городского округа. После окончания работ ее пропускная способность увеличится.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.