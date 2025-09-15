В театре Горького усилят фундамент и обновят лифты до ноября 2026 года

Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на областной Минкульт. Работы общей стоимостью 579,4 млн рублей включают усиление фундамента здания, модернизацию лифтового оборудования и установку современной охранной сигнализации. Наиболее масштабная часть проекта — укрепление грунтов в основании театра — обойдется в 532 млн рублей и займет до октября 2026 года.