Явка избирателей на муниципальных выборах в Подмосковье составила 23,91%

«Определены результаты прошедших муниципальных выборов в Подмосковье.
Отмечается, что по итогам голосования 196 мандатов распределились следующим образом: кандидаты от партии «Единая Россия» получили 142 мандата, от Коммунистической партии Российской Федерации — 20, от ЛДПР — 10, от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 8, от «Новых людей» — 7, еще 9 мандатов распределены между самовыдвиженцами.
В этом году выборы в советы депутатов проводились в Дмитрове, Фрязине, Балашихе, Лыткарине, Шатуре, Электростали, Луховицах, Молодежном и Подольске.