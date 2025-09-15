Ричмонд
Явка избирателей на муниципальных выборах в Подмосковье составила 23,91%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов в советы депутатов девяти городских и муниципальных округов проходили в Подмосковье с 12 по 14 сентября, явка избирателей составила более 249 тыс. человек или 23,91%. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Определены результаты прошедших муниципальных выборов в Подмосковье. 12—14 сентября в голосовании приняли участие 249 181 избиратель из девяти округов Подмосковья. Явка составила 23,91%», — сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

Отмечается, что по итогам голосования 196 мандатов распределились следующим образом: кандидаты от партии «Единая Россия» получили 142 мандата, от Коммунистической партии Российской Федерации — 20, от ЛДПР — 10, от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 8, от «Новых людей» — 7, еще 9 мандатов распределены между самовыдвиженцами.

В этом году выборы в советы депутатов проводились в Дмитрове, Фрязине, Балашихе, Лыткарине, Шатуре, Электростали, Луховицах, Молодежном и Подольске.

