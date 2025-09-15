Стало известно, кто стал мэром Усть-Кутского района

По официальным данным Иркутской областной избирательной комиссии, действующий мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов одержал победу на выборах, набрав 42,82% голосов избирателей. Это уже не первая победа на выборах градоначальника.
Итоги голосования на выборах мэра Усть-Кутского района 2025.
В избирательной кампании участвовали восемь кандидатов. Помимо Сергея Анисимова, свои кандидатуры выдвинули Баженова Светлана, Балабанова Юлия, Горинчой Елена, Носков Андрей. Их участие добавило выборам конкурентности, однако действующий мэр значительно опередил своих оппонентов.
Выборы мэра Усть-Кутского района прошли в соответствии с законодательством и при строгом соблюдении избирательных прав граждан. Наблюдатели от партий и общественных организаций не зафиксировали серьезных нарушений.