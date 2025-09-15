Подтверждена безопасность больших доз семаглутида для лечения диабета и ожирения

Наблюдения за их здоровьем показали, что повышение дозировки лекарства позволило пациентам похудеть примерно на 19%, причем больше, чем половине добровольцев удалось снизить свой вес более чем на 20%, а еще трети — на 25% и более. Все эти показатели значительно выше, чем при приеме стандартной дозы семаглутида, при этом ученые не зафиксировали существенных различий в частоте развития побочных эффектов, связанных с приемом препарата.