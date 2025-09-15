Под Казанью запустили движение по обходу села Сокуры

Движение транспорта организовано по двухполосному обходу Сокуров — по одной полосе в каждом направлении, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Въезд в село Сокуры и выезд из него теперь возможен только по автодороге Сокуры — Кирби — Травкино через транспортную развязку, расположенную на 27+957 км трассы Казань — Оренбург.
«Это связано с необходимостью устройства съездов в селе Сокуры с транспортных развязок на 24+360 км и 29+863 км автомобильной дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан», — пояснили в пресс-службе организации.
В Татарстане продолжается реконструкция участка трассы Казань — Оренбург с 20+238 по 43+500 км со строительством обхода села Сокуры.