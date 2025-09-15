В Единый день голосования не зафиксировали нарушений

«Основной вывод, что никаких нарушений, которые могли повлиять на процесс волеизъявления, зарегистрировано не было. Это для нас крайне важно. Был обеспечен абсолютно тотальный общественный контроль на избирательных участках. Некоторые наблюдатели, с которыми мы связывались, говорили, что даже нет наблюдателей от партии уже, они вышли, отошли в сторону от партии, от кандидатов, а наши общественные наблюдатели были», — сказал Григорьев в ходе пресс-конференции.