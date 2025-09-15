В Челябинске пройдет «День цифры»

ИТ-праздник «День цифры» пройдет в Челябинске 21 сентября при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.
На мероприятии школьники смогут познакомиться с отраслью информационных технологий. Их ждет образовательно-развлекательная командная игра, во время которой предстоит пройти два тура. В первом нужно будет решить технологические кейсы, а во втором — пройти интеллектуальный квиз. В конце участники получат «Айтишку», которую можно будет обменять на сладкий подарок и сувенир от ведущих ИТ-компаний: «Интек», «ГК Инсмарт», «Авито», «Ростелеком», «1Т», «GIGASCHOOL».
Также для посетителей будет работать интерактивная зона «ЦифроГрад». Там представят различные разработки в области виртуальной реальности, беспилотников, искусственного интеллекта, кибербезопасности и других. Принять участие в «Дне цифры» можно бесплатно, нужно только зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.