В Челябинске пройдет «День цифры»

На мероприятии школьники смогут познакомиться с отраслью информационных технологий. Их ждет образовательно-развлекательная командная игра, во время которой предстоит пройти два тура. В первом нужно будет решить технологические кейсы, а во втором — пройти интеллектуальный квиз. В конце участники получат «Айтишку», которую можно будет обменять на сладкий подарок и сувенир от ведущих ИТ-компаний: «Интек», «ГК Инсмарт», «Авито», «Ростелеком», «1Т», «GIGASCHOOL».